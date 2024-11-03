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كم وصل عدد اللبنانيين في العراق حتى الان؟
محليات
2024-11-03 | 09:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,637 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
دفعت الحرب
الدائرة
بين إسرائيل وحزب الله آلاف اللبنانيين إلى الفرار من ديارهم، ليجد بعضهم ملاذاً آمناً في العراق، إذ يسعون للتأقلم مع واقع جديد مليء بالتحديات الاقتصادية والإجتماعية.
وأعلنت وزارة الهجرة عن استقبال النازحين اللبنانيين على شكل دفعات بناءً على قرار
رئيس الوزراء
بمنح تأشيرات دخول مجانية للبنانيين وتسهيل دخولهم إلى
العراق
.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس، للحرة إن "كوادر الوزارة استقبلت أول دفعة تضم 144 نازحاً لبنانياً في 27 أيلول، ومن ثم توالت الدفعات من النازحين اللبنانيين، حيث استقبلت وزارة الهجرة عبر منفذ
القائم
البري مع سوريا أكثر من 8 آلاف لبناني".
واضاف عباس أن "رئاسة الوزراء شكّلت
لجنة
الإيواء العليا تضمنت وزارات أمنية وخدمية هيأت مركزاً لاستقبال النازحين من لبنان في منفذ
القائم
لتوثيق دخولهم رسمياً، من ثم تُقدم لهم الخدمات السريعة ومتطلباتهم الآنية يليها جرد بياناتهم وتهيئة وسائط نقل ليوزعوا على المحافظات وفقاً لتخطيط اللجنة"،
مشيرا
الى ان "وزارة الهجرة سجلت في قاعدة بياناتها حتى الآن أكثر من 16 ألف نازح لبناني توزعوا على العديد من المحافظات العراقية منها نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وبابل ومحافظات ديالى والمثنى وأيضاً الديوانية والبصرة وميسان بأعداد قليلة، بينما تركز انتشارهم بأعداد كبيرة في محافظتي كربلاء والنجف".
وذكر ان "آلية استقبال النازحين اللبنانيين واجهت بعض المشاكل لغياب الاستعداد الكامل لهذا الملف، مما دفع
لجنة
الإيواء لتوزيعهم على محافظتي كربلاء والنجف اللتين تمتلكان بنية تحتية مناسبة إذ أنهما تستقبلان عادة عشرات آلاف الزوار سنوياً في المناسبات الدينية".
وفي آخر إحصائية أعدتها منظمة الأمم المتحدة في 23 تشرين الاول، أعلنت أن عدد النازحين اللبنانيين في
العراق
بلغ 25464 نازحاً دخلوا عبر منفذ
القائم
البري مع سوريا ومطاري بغداد والنجف، مبينة أن نحو 62 بالمئة منهم نساء وأطفال، وفقاً لموقعها الرسمي.
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