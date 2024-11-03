اطلاق رواتب هذه الفئة؟

نيوز – محلي

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، إطلاق رواتب المشمولين بالاعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها بلغ أكثر من مليوناً و546 ألف اسرة بمبلغ يتجاوز 372 مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها أكثر من 572 ألفاً بمبلغ يصل إلى أكثر من 87 مليار دينار".

وأضاف، أن "هيئة الحماية الاجتماعية أكملت إجراءات شمول 13 ألفاً و679 أسرة جديدة بإعانة الحماية الاجتماعية من الوجبة الخاصة بالمعاقين والأطفال الأيتام ومرضى السكري وإدخالهم ضمن دفعة شهر تشرين الثاني الجاري بعد إصدار البطاقات الذكية لهم، داعية الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام إعاناتهم.

وتابع أن هيئة "الحماية الاجتماعية أكملت إجراءات أكثر من 33 ألف أسرة من الوجبة الخاصة التي أطلقت بداية شهر أيلول الماضي".