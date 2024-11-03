مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء مهلة الطعون على انتخابات برلمان كردستان

وقالت الغلاي في بيان ورد لـ نيوز، انه "أُغلقت اليوم الأحد المدة المخصصة لاستقبال الطعون المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة 41 طعناً".وأوضحت أن "الطعون توزعت على محافظات إقليم كالتالي: (25) طعناً في السليمانية، (12) في أربيل، (1) في حلبجة، و(3) في دهوك".وذكرت الغلاي أن "مفوضية ستعمل خلال 7 أيام لإعداد الإجابات اللازمة على الطعون، تمهيداً لإرسالها إلى القضائية المختصة".وأضافت أن "الهيئة القضائية ستتخذ قراراتها بشأن الطعون خلال 10 أيام عمل، وذلك وفقاً لقانون رقم 31 لسنة 2019".