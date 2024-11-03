هل سيتم الإعلان مجددا عن عطلة ليوم غد الاثنين؟

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات العراقية ليلة امس، تعطيل الدوام فيها نتيجة تساقط الامطار بكميات كبيرة أدت الى غرق عدد من الشوارع وصعوبة التنقل.

صباح اليوم الاحد انتهت الحالة المطرية والعواصف الرعدية في عدد من المحافظات، الا ان الامطار مستمرة بالتساقط في مناطق أخرى وخاصة الشرقية والشمالية من البلاد ولكن بصورة خفيفة قياسا بيوم امس.

مواطنو تلك المناطق يتساءلون بإمكانية اعلان عطلة في محافظاتهم او تعطيل دوام المدارس مع استمرار تساقط الامطار في مناطقهم وخروج عدد من الأبنية المدرسية الخدمة نتيجة لدخول المياه اليها.

كما المواطنين الجهات الرسمية والحكومات المحلية في محافظاتهم ومناطقهم بتعطيل الدوام نتيجة استمرار تساقط الامطار وصعوبة الوصول الى امكان عملهم والطلاب الى مدارسهم.

فهل ستعلن عدد من المحافظات عطلة ليوم غد الاثنين؟