"الحالوب" يوقف حركة السير في سامراء.. فيديو

نيوز – محلي

أدى تساقط الحالوب في قضاء بصلاح الدين، الى توقف السير.

وقال مراسل نيوز، ان "قضاء يشهد حاليا تساقط امطار شديدة مع حالوب أدى الى حجب الرؤية".

وأضاف ان "ذلك ادى الى توقف شبه تام لحركة السير في القضاء".