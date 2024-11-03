تحديثات جوية.. ماذا يحصل في سماء العراق؟

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تحديثات في سماء العراق، فيما توقعت تصاعدا للضباب فجر يوم غد الاثنين.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "سحبا ركامية رعدية اثرت في اجواء ومدن واسط وصلاح الدين وديالى الليلة والتي ستنتهي خلال الساعات القادمة مع استمرارها في ومناطق من الدين".

وأضافت ان "تأثر مدن شمال البلاد سيستمر بحالة عدم الاستقرار والامطار الرعدية هذه الليلة ونهار الاثنين"، متوقعة "ان يتشكل ضباب متوسط الى كثيف فجر وصباح الاثنين في شرق وغرب ومناطق من يزول خلال ساعات النهار وتتحسن الرؤية الافقية".