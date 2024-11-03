أي المناطق الأكثر تساقطا للأمطار خلال اليوم في العراق؟

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، عن المناطق الأكثر تساقطا للأمطار خلال اليوم في .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، "ادناه جدول بالمناطق الأكثر تساقطا للأمطار خلال 12 ساعة من اليوم الاحد الموافق الثالث من تشرين الثاني الحالي:

