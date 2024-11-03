تعطيل دوام المدارس في سامراء غداً

قررت تربية بمحافظة الدين، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاثنين، بعد موجة الأمطار الغزيرة.

وقالت التربية في بيان، "حسب توجيهات المحافظ والمدير العام وبمتابعة مباشر من قبل مدير قسم تربية سامراء تقرر تعطيل الدوام في جميع المدارس التابعة الى قسمنا".

ويشهد منذ أيام موجة أمطار غزيرة تسببت بسيول في مناطق عدة شمالي البلاد.