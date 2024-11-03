السوداني ورشيد يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف العراق

بحث رئيسا الوزراء محمد شياع والجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف العراق المبدئية منها.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية تكامل العمل بين السلطات الدستورية، لاسيما بعد استكمال انتخاب رئيس مجلس النواب، وما يشكله من خطوة مهمة في دعم وإسناد الحكومة لاستكمال إنجاز مستهدفاتها، وتنفيذ خططها التنموية وبرامجها في محاربة الفقر والبطالة، وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح الاقتصاديّ الشامل، بما يعزز الاستقرار والأمن الاجتماعي في عموم العراق".

وتناول اللقاء بحسل البيان "تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف العراق المبدئية منها، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير؛ لاستمرار العدوان الصهيوني بارتكاب جرائمه في غزّة ولبنان، واستهداف المواطنين الأبرياء هناك".