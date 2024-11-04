ممثل الأمم المتحدة يلتقي المرجع السيستاني في النجف

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "في أجواء إقليمية ودولية بالغة الحساسية تتسم بتصاعد التهديدات والتوترات وفي ظل تجاذبات سياسية داخلية يشهدها العراق، وصل إلى النجف الأشرف رئيس البعثة في الممثل الخاص للأمين العام للأمم السفير محمد الحسّان والوفد المرافق له للقاء المرجع سماحة السيد علي السيستاني" .وأضاف أن "الحسّان حمل العديد من الملفات والقضايا لمناقشتها مع المرجع السيستاني ولمعرفة مواقف المرجع منها؛ إضافة إلى اطلاع سماحته على اهم القضايا التي تركز البعثة جهودها عليها".