الموارد المائية تعلن سيطرتها على "البقعة النفطية" في نهر دجلة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "البقعة المذكورة في مرحلة التلاشي، من خلال استنفار ملاكات الوزارة العاملة هناك ومن خلال الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، لإزالة البقعة والحد من انتشارها في قضاء باتجاه سامراء".وأكدت الوزارة، على "إعادة تشغيل محطات الإسالة العاملة في وتكريت وناحية العلم".