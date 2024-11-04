السيد الصدر يعلن بدء التبرعات للبنان وفلسطين في واسط وبابل

وقال "وزير القائد" في بيان عن الصدر، "حيث أثبت العراقيون كرمهم وتضحيتهم من أجل القضية الفلسطينية واللبنانية، فلذلك نعلن بدء التبرعات المالية في محافظتي وبابل العزيزتين".وأضاف أن "التبرعات ستكون يومي والسبت المقبلين".