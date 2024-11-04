وبحسب الوثائق التي حصلت عليها السومرية، فانه في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 2024، تقرر سحب اجازة مزاولة العمل الأمني لفرعي الشركتين (ايجر للخدمات الأمنية / بريطانية الجنسية تحمل الرقم (٣٥) وجي دبليو للاستشارات / المملكة المتحدة) تحمل الرقم (٦٢)، بعد التحقيق بالمعلومات للشركات المذكورة.وبشأن السلبيات والمخالفات، فقد كشفت وثائق صادرة من وزارة الداخلية العراقية، وجود فرق في الأسلحة والعجلات التابعة الى شركة ايجز من خلال بيانات مع التحديث الشهري الوارد إلى ووزارة الداخلية. وكذلك العجلات المستأجرة من شركة التصويب للخدمات الأمنية وشركة طريق الصحراء للخدمات الأمنية مسحوبة الاجازة.