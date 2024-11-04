نينوى.. السجن 7 سنوات لمدان عن جريمة التزوير في اضابير عقارات

واوضح المركز الاعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان اقدم على التلاعب في اضابير عقارات تابعة للدولة".وأشار إلى أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة ٣٦ من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ وبدلالة المادة ٢/ أولا وثانيا وثالثا منه".