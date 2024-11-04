مزارع في أربيل يعثر على ثمرة بطاطا "عملاقة" داخل مزرعته (صور)



نيوز – محليات



تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، صور لمزارع في عثر على ثمرة بطاطا عملاقة تزن نحو 2 كغم داخل مزرعته المختصة بزراعة البطاطا.



أدناه من الصور:

