الاعدام والسجن المؤبد لاحد الدواعش في صلاح الدين

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "الارهابي صدر عليه حكما بالإعدام بعدما كان يعطى فتاوى بقتل المواطنين في قضاء الشرقاط عام 2014، لافتا إلى أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية / 1و3و5و8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".وتابع أن "المحكمة نفسها أصدرت اربعة احكام اخرى بحقه بالسجن المؤبد عن تفجير اربعة منازل في قضاء بيجي، وتفجير منزل اخر في قضاء الشرقاط وبدوافع ارهابية، مبينا أن هذه الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".