الانواء الجوية تحذر من موجة ضباب كثيفة صباح الغد

حذرت العامة للأنواء والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، من موجة ضباب فجر وصباح الثلاثاء.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "من المتوقع أن تتردى الرؤية في ساعات فجر وصباح الثلاثاء بسبب الضباب ما بين متوسط إلى كثيف في عدة مناطق من البلاد".