أمانة بغداد تطمئن المواطنين بشأن "البقعة": جاهزون لأي طارئ

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، أن مشاريع الماء جاهزة لأي طارئ في اشارة الى توجه بقعة نفطية على نهر إلى .

وقالت الامانة في بيان، "تم تداول بعض الرسائل التواصل الاجتماعي حول توجه بقعة نفطية على نهر إلى بغداد، هنا تؤكد أمانة جاهزية مشاريع الماء لاي طارئ وتعاونها التام مع الجهات المعنية للتصدي لأي طارئ".

وأضاف البيان "تطمئن اهالي بان هذه المشاريع مجهزة باحزمة مطاطية تحول دون دخول اي مواد غريبة أو شوائب عبر مآخذ المشروع"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك اي اطفاء للمشاريع او انقطاع للماء الصافي".

وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت، اليوم الاثنين، عن سيطرتها على البقعة النفطية في نهر دجلة، بعد ظهورها مؤخراً مع السيول القادمة من الوديان القريبة من بيجي في محافظة الدين.