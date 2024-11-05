طقس العراق.. خارطة توزيع الامطار من اليوم وحتى السبت

وبحسب خرائط الطقس، فإن حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر في مناطق واقصى خلال 24 ساعة القادمة بسبب بقايا رطوبة مدارية محدودة ومن المتوقع فرص أمطار رعدية أحيانآ تشمل دهوك وأربيل والسليمانية ومناطق متفرقة من الموصل وكركوك قد تشمل أجزاء من شمال صلاح الدين وشمال .كما من المتوقع ان تحصل فرص امطار تتركز في بادية المثنى وتشمل زخات الأمطار الخفيفة مناطق متفرقة من ذي قار وميسان والبصرة تكون ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى مصحوبة بنشاط السحب الرعدية أحيانا.اما غدا الأربعاء، قد تتجدد فرص الأمطار وتتركز في بادية النجف والمثنى وإجزاء من غرب الأنبار، لكن من الخميس من المتوقع تسجيل حالة ممطرة تستمر حتى السبت وتكون ذات طابع ديمي تتركز في مناطق الفرات الأوسط وبعض مناطق وغرب .اما فيما يخص الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة لا يوجد تغيرات كبيرة عدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة .