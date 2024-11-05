يحتفل به منذ 1987.. تغيير موعد عيد رسمي سنوي في بغداد

وقال سكرتير اللجنة التحضيرية للاحتفاء بيوم عادل العرداوي إن الأمانة تحتفل منذ العام 1987 بيوم بغداد، لما تمتلكه من إرث حضاري وتاريخي ومعرفي، الى تقريب موعد احتفالية هذا العام إلى العاشر من تشرين الثاني ولغاية الثامن عشر من الشهر نفسه، بدلا من الموعد القديم في الخامس عشر من تشرين الثاني، لتزامنه مع موعد التعداد العام للسكان في 20 تشرين الثاني.وأشار الى ان (متصرفية لواء بغداد) الواقع في نهاية شارع المتنبي، سيحتضن الاحتفال لتعريف الأجيال بمكانة وأهميتها التاريخية والثقافية والعلمية، إضافة إلى رسم صورة مصغرة لبغداد القديمة من خلال استذكار الأدباء والمفكرين والمشاهير الذين رفعوا اسم عاليا في المحافل الدولية، والتذكير بكل ما هو قديم منذ تأسيس عام 145 هجرية.وأوضح أن الاحتفاء سيشمل حزمة من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، أبرزها سباق رياضي في متنزه الزوراء، إضافة إلى مهرجان يقام لأول مرة للطيور والحيوانات الأليفة، فضلا عن مشاهد القديمة بثوب عصري، يتضمن أبرز المأكولات والمشروبات التي كانت سائدة، إضافة إلى الأزياء الفلكلورية القديمة، علاوة على استعراض لأبرز المهن والحرف، بالتنسيق مع جهات عدة لإنجاح هذه الفعالية التي ستشهد تكريم عدد من المثقفين والأدباء المشاهير بمختلف المجالات، لاسيما الذين أثروا المشهد البغدادي بعطائهم على الصعيد المحلي والدولي.وتابع العرداوي، أن مدينة بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بأربعة أبواب، هي باب خراسان، وباب الشام، وباب الكوفة، وباب البصرة، وتكمن أهميتها في توافر المياه وتناقص أخطار الفيضانات، مما أدى بدوره إلى اتساع رقعة المدينة وزيادة نفوذها، إلى جانب سهولة اتصالها عبر نهر دجلة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.