تهديد بإضراب عام وتصعيد خطير.. تظاهرة في الديوانية للمطالبة بتعيينات

نيوز – محلي

تظاهر عدد من قراء المقاييس أمام دائرة كهرباء الديوانية، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل نيوز، ان "عدد من قراء المقاييس تظاهروا اليوم، أمام دائرة كهرباء للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف ان "المتظاهرين هددوا بالإضراب في خطوات تصعيدية بالأيام القادمة إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وذكر عدد من المتظاهرين، ان "قراء المقاييس بلا تثبيت لخمس سنوات متتالية، ودخلوا العمل في عام في أخطر ظروف بأجور بنسبة 5 بالمئة من الجباية المستحصلة لدى قارئ المقياس لمدة سنتين وأكثر".

وأضافوا "عملنا في كافة المناطق النائية والقرى والأرياف وفي بعض الأحيان تعرضوا ولا زالوا يعترضوا إلى إعتداءات وأهانات من قبل بعض المواطنين بسبب واقع تجهيز أو الممتعنين عن دفع أجور قوائم الكهرباء".