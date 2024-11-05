العدل تعلن عن إطلاق سراح 117 حدثا لشهر تشرين الأول الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "العدد الكلي للأحداث والمودعين المفرج عنهم من جميع الأقسام التابعة لها في والمحافظات خلال شهر تشرين الماضي بلغ (117) حدثاً بينهم (69) موقوفا تم الإفراج عنهم بأوامر قضائية و (٣١) مودعاً تم اخلاء سبيلهم بعد قضاء مدة المحكومية".وأشارت الى ان "(١٧) حدثاً تم اطلاق سراحهم بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية على ذلك".