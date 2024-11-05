المرور تعلن موعد التحول الى "الاتمتة".. مراجعة دوائر المرور ستكون من المنزل

وقال مدير المرور رعد في مؤتمر صحفي حضرته نيوز، إن "المديرية أنجزت خلال الأشهر الماضية إصدار ٩٣٩ الف اجازة سياقة، وطبع أكثر من مليون و١٣٣ الف سنوية للمركبات"، الى ان "معمل اللوحات الذي تم افتتاحه في الشهر السادس الماضي سيساهم في ديمومة العمل وتسجيل المركبات".وأكد مهدي، أنه "في الشهر الخامس من السنة القادمة سيتم التحول إلى نظام الاتمتة، وكل الإجراءات سيقوم بها المواطن عبر الإنترنت بدلا من المجيء إلى دائرة المرور".وتابع مدير المرور، أن "العلامات المرورية شرعنا بإنتاجها لاستكمال تأثيث الطرق بعد نقل هندسة المرور إلى بدلا من أمانة والبلدية"، مبينا ان "خدمة (لوحتك لبيتك) بدأنا بها في بغداد وسنتوسع إلى باقي المحافظات".ولفت مدير المرور "نعمل على مواكبة التطور والتوجه لنصب منظومات الاشارة الذكية والمرورية والضوئيّة في كل تقاطعات بغداد"، موضحا ان "الدفع الإلكتروني في دوائر المرور قلل من حالات الفساد".