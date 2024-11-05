شاهد الكارثة التي تحصل اسفل جسر الطابقين

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقاطع يظهر فيها اعمال حفر اسفل الطابقين وسط .

وذكر الناشطون ان "اعمال الحفر اسفل الجسر وقرب اعمدته سيتسبب بضرر كبير في الجسر"، مشيرين الى ان "تلك الاعمال تسببت بتشقق احد الاعمدة نتيجة لتعرض أساسها الى التكسير بسبب عمليات الحفر".

وتساءل الناشطون "كيف يتم اجراء اعمال حفر قرب أعمدة الجسر التي تحتاج الى اساسات قوية"، مطالبين الجهات المعنية بـ"التدخل وإيقاف اعمال الحفر هذه".