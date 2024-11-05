عودة 367 نازحاً من دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز: "عودة (367) نازحاً من مخيم (مام رشان) في محافظة دهوك بإقليم إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، بالتعاون مع الإقليم والحكومات المحلية ومنظمة الهجرة (IOM)".ووجهت جابرو، بـ"شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة".