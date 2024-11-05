مصرع واصابة 11 شخصا بحادث سير مروع في صلاح الدين

وقال في حديث لـ نيوز، ان "حادث سير مروع أدى الى امرأة واصابة 10 اشخاص اخرين على طريق سامراء- في محافظة الدين".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني حضرت الى مكان الحادث ونقلت المتوفية والمصابين الى المستشفى".