زحامات مرورية تشل الحركة في بغداد

وتركزت الازدحامات في الكرادة وساحات الخلاني والتحرير والطيران ومجسر قرطبة وشارع الجملة العصبية وزيونة وشارع فلسطين والحبيبية ومجسر حمورابي وباب المعظم والاعظمية.ولم تعرف أسباب هذه الزحامات، كما لم تصدر مديرية المرور العامة أية توضيح.