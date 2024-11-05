مصرع "صاحب كشك" بحادث غريب في بغداد

وقال مصدر امني لـ نيوز، انه "وقع الحادث في الدرويش عندما فقد سائق مركبة السيطرة على القيادة، مما أدى إلى انحراف المركبة واستقرارها داخل كشك صغير، أسفر الحادث عن وفاة صاحبه الذي كان متواجداً في مكان الحادث لحظة الاصطدام".وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث وقامت بالتحفظ على سائق المركبة كإجراء أصولي".