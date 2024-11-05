وقفة احتجاجية امام ممثلية وزارة التربية في أربيل (فيديو)

وقال مراسل نيوز، ان "أولياء في مدارس الحدباء الاولى والفيحاء التابعة لممثلية وزارة التربية في نظموا احتجاجا على تغيير اوقات الدوام من الثالثة الى السادسة مساءً في ظل الظروف الصعبة".فيما أولياء الأمور الجهات الحكومية "بالنظر في طلباتهم وانشاء مدرسة خاصة لأبنائهم للتخفيف من معاناتهم مع تأخر أوقات الدوام في المدارس الحالية".