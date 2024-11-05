في لندن.. مشاركة عراقية بمعرض سوق السفر العالمي

وذكر بيان للرابطة، "شاركت شركات السفر والسياحة في العراق، وبإشراف وحضور ومشاركة وزارة الثقافة والسياحة والآثار متمثلة بهيئة السياحة العراقية وعدد من شركات السفر والسياحة من مختلف المحافظات العراقية، حيث خصص جناح رسمي يمثل في معرض السفر WTM في لندن بنسخته الـ 44 والذي يُقام من 5 إلى 7 من شهر نوفمبر الحالي".من جانبه، بيّن حيدر عامر الدجيلي رئيس شركات السفر والسياحة في العراق، وفق البيان، أن "معرض لندن لسوق السفر والمشاركة الفاعلة من الشركات العراقية ستساهم في تحقيق أهداف ورؤية المستقبلية وتعزز دور القطاع الخاص في المجال السياحي عبر تسليط الأضواء على أهم المعالم الأثرية وحضارة وادي الرافدين".وأشار الدجيلي إلى أن "الهدف من المشاركة إبراز دور في هذا القطاع المهم، ونعمل على زيادة أعداد شركات السفر والسياحة العراقية في المعارض العالمية مستقبلًا".