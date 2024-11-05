دهسوا مسنة وحاولوا التخلص من جثتها.. كشف ملابسات جريمة قتل جنوبي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود جثة لامرأة كبيرة في السن مرمية على رصيف أحد الطرق ضمن قضاء المحمودية نتيجة حادث دهس، تم تشكيل فريق عمل من فرقة المشاة السابعة عشر ومكتب اجرام المحمودية والتوجه لمكان الحادث، لكشف ملابساته، وبعد التحري وتتبع خط سير العجلة وتعقب الجناة تم التوصل الى متهمين اثنين "اخوة" وامرأة (زوجة اخيهم الجاني) مشتبه بهم".وأضافت، انه "اثناء التحقيق الاولي وجمع المعلومات اعترف احدهم عن قيام شقيقه بدهس المجنى عليها بعجلة نوع كيا ريو صفراء اللون في منطقة الدورة/ تقاطع ابو دشير واخذ الجثة بالاتفاق مع اخوته ورميها والتخلص منها في مكان خالي من السكان ضمن منطقة "حي السلام" للهروب من المسألة القانونية ومن ثم التوجه الى منطقة الرضوانية لدار شقيقتهم، وعلى الفور توصلت القوة الى احد البساتين وضبط العجلة التي تسببت بدهس المجنى عليها ومن ثم استدراج المتهم/السائق "اخيهم" الذي ارتكب الجريمة والقاء القبض عليه وذلك في منطقة "الزيدان" وتسليمه مع عجلته لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".