حركة مرور "مؤرقة" في بغداد.. قائمة طويلة بالطرق المزدحمة الان

نيوز-محليات



تشهد صباح اليوم الأربعاء ازدحامات منتشرة بشكل ومتناثرة في معظم المناطق، حيث تنتشر ازدحامات كثيرة وقصيرة بالإضافة الى الازدحامات الطويلة في الطرق والساحات الرئيسية، وذلك على خلاف الازدحامات المسجلة يوميا والتي تكون طويلة ومركزة على شوارع وطرق رئيسية.





وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:



جسر وسريع الدورة



جسر الجادرية وتقاطع جامعة



المطار وسريع القادسية



نفق الزيتون وشارع يافا وجسر الجمهورية



مجسر الربيعي وشارع الصناعة ومجسر العلوية وشارع الشيباني ازدحامات متصلة ومتفرعة



النضال وشارع الوزارات لغاية نفق باب



بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق الباب



بن نصير ومجسر الامانة



الكيلاني وجسر السنك



الجمهورية



الشيخ عمر



الرشيد



مجسر وشارع فلسطين



الوزيرية



مجسر فائق حسن



جسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة باب المعظم ومدينة الطب



14 تموز



المنصور وشارع دمشق والعلاوي





المشاتل وكورنيش الاعظمية

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورةجسر الجادرية وتقاطع جامعةالمطار وسريع القادسيةنفق الزيتون وشارع يافا وجسر الجمهوريةمجسر الربيعي وشارع الصناعة ومجسر العلوية وشارع الشيباني ازدحامات متصلة ومتفرعةالنضال وشارع الوزارات لغاية نفق باببور سعيد ومجسر قرطبة ونفق الباببن نصير ومجسر الامانةالكيلاني وجسر السنكالجمهوريةالشيخ عمرالرشيدمجسر وشارع فلسطينالوزيريةمجسر فائق حسنجسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة باب المعظم ومدينة الطب14 تموزالمنصور وشارع دمشق والعلاويالمشاتل وكورنيش الاعظمية