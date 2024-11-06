جنايات ديالى: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر مجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان ضبطت بحوزته 2 كيلو و209 غرام من مادة الامفيتامين والكافيين المخدرة، فضلا عن مئتين وخمسة وخمسين غرام من مادة الكيمادرين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".