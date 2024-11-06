شح المياه وصمت الحكومة يدفعان معتصمين الديوانية بقطع الطرق يوم غدا.. ماذا يحدث؟

وقال الباشات في حديث للسومرية نيوز، انه "هناك اعتصامات لليوم الثالث على التوالي من أهالي قضاء ال بدير شرقي الذين نصبوا سُرادِقها بين محافظة وواسط والديوانية بسبب التجاوز على نهر البسروكية".وأضاف ان "المعتصمين قدموا مطالبهم مذيلة بتوقيع 36 شيخ عشيرة ومن ضمن المعتصمين يوجد مزارعين وسادات ومشايخ"، مضيفا: قدمنا مقترح الى رئاسة مجلس محافظة بان يشكل وفد للقاء الحكومة المحلية في ومحافظة واسط".وأشار الباشات الى ان "يوم 4/11 ذهبنا الى والتقينا مع مجلس محافظة وخرجنا بنتائج كثيرة أهمها بعد التواصل مع وزارة الموارد المالية تخصص حصة اطلاقات المائية هي 10 متر مكعب في الساعة وبعد الضغط على وزارة الموارد المائية تم استحصال الموافقة على 20 متر مكعب في الساعة".واكد ان "المعتصمين طلبوا حضور رئيس الوزارة لعدم تكرار شح المياه في المحافظة"، مبينا ان "المساحات التي تقدر بأكثر من 400 ألف دونم داخل حدود محافظة حرمت أكثر من 4 سنوات من الزراعة وحرمت من الخطة الشتوية والصيفية وذلك اعتماد الكلي في قضاء ال بدير على الزراعة بسبب التجاوزات الحاصلة من محافظة واسط".وبين الباشات: "في جلسة مجلس محافظة اليوم ودرج في جدول اعماله تم اخذ بقرار من مجلس بتوصية الى محافظ بالزامة بنشر مفارز على امتداد عمود نهر البسروكية (نهر الجهاد) لردم كافة المتجاوزين".وختم قائلاً: "لغاية الان معتصمي ال بدير متواجدين في ساحات الاعتصامات وسيتم التصعيد من يوم غد الخميس وأيضا سيتم قطع الطريق لعدم زيارتنا من قبل الحكومة التنفيذية وأيضا عدم مجيء المحافظ".