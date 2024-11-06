الصحة تعلن أسماء الطلبة المقبولين في معاهد الصحة العالية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بمتابعة واشراف وزير الدكتور صالح مهدي الحسناوي اعلنت دائرة الامور الفنية / قسم التمريض / التعليم الصحي في وزارة عن المقبولين الاصلاء والاحتياط في معاهد العالية وفي حال عدم تسجيل الطالب الاصيل يتم الغاء قبوله واستبداله بالطلبة المتقدمين الاحتياط وحسب الاولوية (المعدل الاعلى) على ان يتم اعلان النتائج النهائية نهاية الأسبوع".وأضافت: "تكون فترة تقديم الاعتراض خمسة ايام بعد اعلان النتائج في مقر وزارة - دائرة الامور الفنية - قسم التمريض ويتم تزويد المعاهد أنفا بالاحتياط الاضافي في حال الاحتياج".وأشارت الوزارة الى انه "للاطلاع على قوائم الأسماء عبر الرابط ادناه:https://moh.gov.iq/?article=13575