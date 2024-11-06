أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن هطول أمطار في 11 محافظة.

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، ان "زخات من الأمطار خفيفة الشدة إلى معتدلة هطلت في 11 محافظة وهي:

النجف

كربلاء

بابل

الديوانية

واسط

المثنى

ذي قار

البصرة

ميسان

وخلال الحالة المطرية الأخيرة التي شهدها البلاد، اعلنت عدد من المحافظات العراقية الاحد، تعطيل الدوام فيها نتيجة تساقط الامطار وأدت الى غرق عدد من الشوارع وصعوبة التنقل.

مواطنو هذه المحافظات يتساءلون بإمكانية اعلان عطلة في محافظاتهم او تعطيل دوام المدارس مع استمرار تساقط الامطار رغم انها خفيفة الشدة.

فهل ستعلن عدد من المحافظات عطلة ليوم غد الخميس؟