حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر

نيوز – محلي

نشرت والاتصالات، اليوم الأربعاء، رابط للإعلاميين للتقديم لاستثنائهم من حظر تجوال التعداد السكاني.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه " انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع في سبيل إنجاح التعداد العام للسكان والمساكن الذي ستقوم به / هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية خلال الفترة 20-21/11/2024، وسعياً من والاتصالات لتوفير جميع المتطلبات الخاصة بتغطية وسائل الإعلام لهذا الحدث الكبير والمهم، تعمل هيئتنا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إصدار باجات خاصة للإعلاميين والصحفيين من أجل استثنائهم من حظر التجوال الذي سيفرض خلال المدة المشار إليها انفاً".

ودعت الى "إبلاغ جميع المنتسبين من الصحفيين الذين تتطلب طبيعة عملهم التجوال خلال فترة الحظر إلى زيارة الرابط في أدناه ويستمر التقديم لغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الأحد الموافق 10/11/2024 وملء البيانات المطلوبة ليتسنى لهيئتنا استكمال إجراءات إصدار الباجات وتوزيعها"، مشيرة الى ان "الرابط يشمل جميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان".

وقررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي بعد فرض حظر للتجوال يوم 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل في مناطق ومدن البلاد كافة لإجراء الإحصاء السكاني.

ويصادف هذين اليومين هو الأربعاء والخميس إضافة الى الجمعة والسبت ليكون مجموع العطلة بالكامل 4 أيام.