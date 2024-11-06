التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة النخبة

نيوز - محلي

أعلنت وزارة التعليم، عن نتائج قبول ضمن قناة النخبة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم اليوم اعلان نتائج الوجبة الثانية من قبول ضمن قناة النخبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضافت ان "النتائج تضمنت قبول (8) طلاب من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 و(62) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2024/2023 في تخصصات والتربية والإدارة والاقتصاد والتربية والإدارة الصناعية للنفط والغاز وفق ضوابط الخاصة بالقناة".

ووجهت الوزارة "الجامعات ببدء إجراءات تسجيل اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2024/11/7 واعتماد بيانات نتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".