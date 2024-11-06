إعلان نتائج قبول الطلبة من حفظة القرآن الكريم

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنه "تتضمن النتائج قبول (9) طلاب في والأقسام على وفق التخصصات المناظرة".ودعت التعليم، إلى "بدء إجراءات تسجيل اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2024/11/7 واعتماد بيانات نتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".