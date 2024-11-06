ما حقيقة وجود ازمة كاز في النجف؟

نيوز – محلي

ناشد عدد من أصحاب محطات تعبئة وقود وسائقو عجلات حمل، بالتدخل وإيجاد حل لسوء توزيع مادة الكاز، لافتين الى انه لا توجد ازمة.

وذكر عدد من أصحاب المحطات لـ نيوز، "نناشد الجهات المعنية بالتدخل ومنع سوء التوزيع لمادة الكاز على المحطات الاهلية"، نافين "وجود أي ازمة في المنتوج". وأضافوا ان "هناك افضلية لمحطة على غيرها في توزيع الكاز". فيما سائقو عجلات والنقل "نائب رئيس لشؤون الطاقة ووزير النفط وكذلك الوزارة لشؤون التوزيع بالتحقيق في الآلية المعتمدة بتوزيع المنتجات النفطية في فرع الأشرف". وادناه المحطات المستلمة يوم 3 تشرين الثاني ويوم 4 تشرين الثاني و5 تشرين الثاني:

