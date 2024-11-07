بالجرم المشهود.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات في ميسان

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته 3 كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017" .