محافظة عراقية تعطل دوام المدارس المسائية اليوم الخميس

وذكر للمحافظة في بيان ورد لـ نيوز، أن "عباس شعيل الزاملي وجه بتعطيل الدوام المسائي لطلبة المدارس لهذا اليوم فقط الموافق الخميس 7-11-2024" .وأوضح البيان أن "القرار جاء بسبب سوء الأحوال الجوية".