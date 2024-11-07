نسب الإنجاز تضاعفت 5 مرات خلال عامين.. معلومات ومشاهد "مذهلة" من ميناء الفاو (فيديو)

وفقًا لبيانات حصلت عليها نيوز، فإن نسبة الإنجاز في ميناء الفاو مقسمة على 5 مشاريع وعقود لانشاء الميناء، بداية بالارصفة والتي كانت نسبة إنجازها في أكتوبر 2022 تبلغ 31%، والطريق الرابط بين ميناء الفاو وام قصر يبلغ إنجازه 22%، والنفق المغمور 11%، واعمال الحفر البحري والردم 22%، والقناة الملاحية 4%، وبالعموم تبلغ نسبة الإنجاز الكلية كانت 18% في أكتوبر 2022.اما الان، وحتى أكتوبر 2024، فإن انشاء هياكل الأرصفة بلغت 100%، والطريق الرابط 92%، والنفق المغمور 58%، واعمال الحفر والردم 79%، والقناة الملاحية 77%، ومعظم نسب الإنجاز الفعلية هذه، فاقت نسب الإنجاز المخطط لها وفق التوقيت الزمني، واجمالا بلغت نسبة الإنجاز الكلية حاليا 81%، أي خلال عامين تم انجاز مايعادل 5 اضعاف نسبة الإنجاز حين استلام الحكومة في أكتوبر 2022.ولا تقتصر خطط الحكومة حاليا على انجاز ميناء الفاو الذي يعد حلما للعراقيين، بل ذهبت نحو طريق التنمية الذي يعد "كلمة السر" التي ستجعل ميناء الفاو اكثر فعالية من المخطط له.وحصلت نيوز على حصرية تظهر رسو اول باخرة في ميناء الفاو، وكذلك مذهلة لاجزاء مختلفة من والنفق المغمور، فيما من المؤمل ان يتم تدشين وافتتاح ميناء الفاو بالكامل رسميا نهاية العام المقبل.