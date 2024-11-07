عودة 326 نازحاً من دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار

وذكرت وزارة الهجرة في بيان ورد لـ نيوز، ان "استمراراً بتنفيذ البرنامج الحكومي أعلنت إيڨان فائق جابرو، (326) نازحاً من مخيم (مام رشان) في محافظة دهوك بإقليم إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى".وأشارت الى ان "عودة النازحين كانت بالتعاون مع الإقليم والحكومات المحلية ومنظمة الهجرة (IOM)".ووجهت الوزيرة، بـ"شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة"، وفقا للبيان.