بسبب المخالفات.. اجراءات القانونية شديدة بحق ادارة معمل اسمنت الكوفة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، أنه "أجرى فريق بيئي رقابي من مديرية بيئة النجف الأشرف البيئة الحضرية اعادة كشف على معمل اسمنت الكوفة الواقع في قضاء الكوفة المقدسة ناحية البراكية بعد انتهاء فترة الانذار الموجه إليهم من قبل الشعبة القانونية بسبب استمرار المخالفات البيئية المرتكبة من قبلهم".وأضافت، أنه "تم رصد قيام المعمل بتشغيل الفرن بدون مرسبة الغبار وهو مخالفة بيئية واضحة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وان استمرارهم بالعمل بهذا النهج المخالف المتمثل بطرح المخلفات الغازية والاتربة عبر المدخنة بدون معالجة من خلال توقف مرسبة الغبار يترتب عليه مضار بيئية وصحية على الاهالي المناطق المجاورة وغيرها في محافظة النجف الأشرف".وأشارت الى انه "تم تقرير مفصل عن المخالفات مع التوصية باتخاذ القانونية الاشد بحق المعمل ورفعها الى وزارة البيئة العراقية للبت فيها حتى يتم الاستجابة وازالة المخالفات البيئية".