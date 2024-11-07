"ميناء الفاو".. إشادة برلمانية بإنجاز الحكومة.. وفيديو لاول باخرة ترسو فيه

وقال الدلفي في حديث لـ نيوز، ان "افتتاح ميناء الفاو الكبير ورسو أول سفينة يمثل نجاح في انجاز اول المشاريع الكبيرة"، موضحا ان "انظار متجهة نحوه لأنه من المشاريع التي سترفد موازنة وتدعم اقتصاده".وأضاف: "رسو اول سفينة شيء مفرح ويعزز الوضع الاقتصادي في البلد وسيوفر فرص عمل كثيرة ويعزز تنمية المشاريع التنموية والاقتصادية في البلد".وأشار النائب الى ان "مجلس داعم لكل المشاريع التنموية الكبيرة في البلد ولكن هناك ملاحظة واحدة هو ربط طريق التنمية بالدول المجاورة ما يمكن ان يقلل من أهمية ميناء الفاو الذي يعتبر من المشاريع التي اذا نفذت بشكل جيد سيسهم في نقل البلد الى مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي".