في النجف.. اعتقال شخص انتحل صفة طبيب

أعلنت شرطة النجف، مساء الخميس، عن اعتقال شخص انتحل صفة طبيب.​

وقالت في بيان، "تمكن قسم السيطرات -سيطرة ام عباسيات في محافظة من خلال الممارسات التي يجريها وتفعيل حاسبة المطلوبين من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة 3/11 من قانون ممارسة الطب (انتحال صفة)".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى جهة الطلب".