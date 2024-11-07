في أربيل.. ورشة عمل تناقش تقييم حدود موقع سامراء

وشهدت الورشة بحسب وثيقة أدناه نصها، توصيات من 12 فقرة، بينها على إعداد خطة لموقع من خلال تشكيل فريق يضم أعضاء عدة.

كما تضمنت التوصيات ادراج مشروع مسوحات وتنقيبات وتسييج وتأهيل المواقع الأثرية الشاخصة والمهمة داخل المنطقة العازلة.

أدناه تفاصيل التوصيات..