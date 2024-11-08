مع بداية الأسبوع.. استعدوا لموجات الامطار من جديد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، الحالة المطرية الى مناطق متفرقة من البلاد مع بداية الأسبوع القادم.

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى عائم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الوسطى، اما الشمالية ستكون الامطار فيها خفيفة جدا"، الى ان "درجات الحرارة تنخفض قليلا".

واشار، الى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار رعدية خاصة على المرتفعات الجبلية، اما في المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحواً الى غائماً جزئياً".

وتابع أن "الحالة المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم مناطق البلاد".

وبينت، ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في البصرة 28 مئوية وفي ميسان 27 مئوية وفي بغداد 25، بينما ستسجل السليمانية ودهوك 21 مئوية واربيل 22 مئوية".