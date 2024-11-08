تعود لعصور تاريخية قديمة.. العثور على قطعة أثرية في الديوانية (صورة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد ورود مراسلة من قبل أحد المواطنين على صفحة مديرية شرطة حماية الآثار والتراث الرسمية التواصل الاجتماعي حول عثوره على قطعة غريبة يشتبه بأنها قطعة أثرية ضمن قضاء الشافعية في محافظة الديوانية، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل والتوجه إلى المنطقة وضبط القطعة الأثرية (على شكل جرة فخارية)".وأضاف البيان، تبين بأنها تعود إلى عصور تاريخية قديمة، وسيتم تسليمها أصولياً إلى مفتشية آثار وتراث بموجب محضر ضبط أصولي.